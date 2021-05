Borsa: Europa fiacca con futures, Milano in testa (+0,4%) (Di lunedì 10 maggio 2021) Si confermano fiacche le principali borse europee nonostante il rialzo della fiducia degli investitori nel Continente, con l'indice Sentix salito da 13,1 a 21 punti. Milano (Ftse Mib +0,4%) è la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) Si confermano fiacche le principali borse europee nonostante il rialzo della fiducia degli investitori nel Continente, con l'indice Sentix salito da 13,1 a 21 punti.(Ftse Mib +0,4%) è la ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa fiacca con futures, Milano in testa (+0,4%): Sale fiducia investitori, sprint BionTech dopo ordine va… - GiAdUzZoLa90 : Io mi venderei l’anima per rivedere la mia squadra dove merita e dove pretendo che sia. Le antipatie e le ripicche… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa incerta in avvio, Milano maglia rosa con Bper e oil (RCO) - ansa_economia : Borsa: Europa contrastata, su greggio e ferro, Milano +0,4%. Futures Usa a due velocità, spread stabile a 117,5 pun… - fisco24_info : Borsa: Europa contrastata, su greggio e ferro, Milano +0,4%: Futures Usa a due velocità, spread stabile a 117,5 pun… -