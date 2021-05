Bonus ai genitori separati | finalmente un po’ d’ordine | ma non basta

(Di lunedì 10 maggio 2021) di Jakub Stanislaw Golebiewski* Inizia a dare i primi frutti il Family Act (ddl “Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”), la legge delega che prevede una riforma degli strumenti a sostegno delle famiglie, mettendo ordine fra i sussidi attuali e quelli che confluiranno nell’assegno universale. La proposta di legge con la delega al Governo per riordinare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale è stata già approvata dal governo Conte bis lo scorso luglio alla Camera e ha terminato il suo iter parlamentare con l’inserimento nella Legge di Bilancio 2021. Con la conversione in legge del Decreto Sostegni (dl 41/2021) viene introdotto un nuovopere per un importo massimo di 800 euro. È sicuramente un fondamentale e necessario ulteriore sostegno, soprattutto ...

Advertising

Federico_Tonin : @VPierucci @LegaSalvini Visite alle RSA, togliere coprifuoco, aprire i locali chiusi da 7 mesi, anno bianco per P.I… - viaggrego : RT @viaggrego: #Bonus da 800 euro per #GenitoriSeparati, approvato l’#emendamento Pillon-Salvini - Pasquino70 : @HuffPostItalia Hanno ucciso un persona con la chiara intenzione di uccidere. Scusi @alebarbano , vogliamo chiederg… - genitori_che : Il Bonus Track di Dialoghi sull'Adolescenza si può rivedere sul canale YouTube di GenitoriChe. - graziella_lai : Genitori separati e divorziati, arriva il bonus fino a 800 euro - Il Sole 24 ORE @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus genitori

...va fatta entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui il nuovo arrivato entra in famiglia (ed ovviamente vive sotto lo stesso tetto del richiedente). Il richiedente, cioè uno dei due,......interventi mirati e noi abbiamo deciso di fare la nostra piccola parte stanziando un contributo ai neoche vivono in paese". Ad ognuno dei sei bimbi nati nel 2020 è stato assegnato un...Il bonus genitori separati non si configura con un aiuto economico una tantum e fisso erogato a tutte le coppie con figli e in procinto di divorzio. A differenza dei contributi a fondo perduto, infatt ...Casargo (Lecco) - È finalmente tornata la cicogna a Carsargo e nel piccolo centro dell’Alta Valsassina non vogliono più lasciarla volare via, anche grazie al bonus bebé e una serie di sostegni per le ...