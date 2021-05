BioNTech | trimestrale positiva Non c’è bisogno di adattare vaccino alle varianti

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – L’azienda tedesca di biotecnologia, che ha sviluppato ilanti-Covid assieme a Pfizer, ha annunciato ricavi totali per 2.048,4 milioni di euro per i tre mesi terminati il ??31 marzo 2021, rispetto ai 27,7 milioni di euro del primo trimestre 2020. L’aumento è dovuto principalmentevendite delCovid-19 in tutto il mondo. L’utile netto è stato di 1.128,1 milioni di euro, rispetto ai 53,4 milioni di perdita netta per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2020. Sono più di 450 milioni le dosi di BNT162b2 fornite a 91 Paesi o territori in tutto il mondo al 6 maggio 2021. Sono stati firmati accordi per la consegna di oltre 1,8 miliardi di dosi nel 2021 e anche contratti per il 2022 e oltre. “Ad oggi, non ci sono prove che sia necessario un adattamento dell’attuale...