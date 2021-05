AstraZeneca | Aifa | “In Italia 34 casi trombosi dopo vaccino”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 34 idisegnalati inla somministrazione di dosi del. In 22, secondo le news dell’, i soggetti coinvolti sono donne di età media di 48 anni. Gli altri 12sono relativi a uomini di età media di circa 52 anni. Come è noto, il farmaco è stato raccomandato per soggetti di età superiore ai 60 anni. E’ il quadro delineato dal quarto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 pubblicato dall’. Il rapporto è relativo alle segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 aprile. Nel dettaglio, infinora sono state inserite nella rete nazionale di ...

...9% delle dosi somministrate), e solo in minor misura al vaccino Vaxzevria* di(22%) e ... L'approfondimento a livello nazionale di queste segnalazioni - ricorda l'- è condotto con il ...Nel periodo considerato, fa sapere, sono pervenute 56.110 segnalazioni su un totale di 18.148. In Italia 34 casi trombosi rare dopo vaccino Vaxzevria (ex) La valutazione dei casi ...Fino al 26 aprile 2021, sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza 29 segnalazioni di trombosi venose intracraniche e 5 casi di trombosi venose in sede atipica in soggetti vaccinati ...Aifa aggiorna il suo report sulle reazioni ai quattro vaccini somministrati in Italia: nella quasi totalità di casi i sintomi sono lievi ...