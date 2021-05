Vlahovic è l’oro di Firenze | le squadre di Serie A preparano l’assalto | pronti almeno 50 milioni

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 9 maggio 2021) Stagione incredibile dell’attaccanteche sta trascinando la Fiorentina verso l’obiettivo salvezza. L’inizio di stagione non era stato entusiasmante, poi una seconda parte veramente eccezionale grazie a gol e grandissime prestazioni. Il paragone forse è un pò azzardato, ma la Fiorentina ha trovato il nuovo Batistuta: in totale il serbo ha messo a segno 21 gol in 34 partite, lo stesso score di Lukaku, solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio. Si tratta di numeri veramente impressionanti per un calciatore classe 2000 e quindi con tantissimi margini di miglioramento. Il rendimento dalla dodicesima giornata in poi è stato da primato: venti gol, tre doppiette e una tripletta.Foto di Alessandro Di Marco / Ansaha dimostrato di essere un attaccante completo. E’ bravissimo in fase ...