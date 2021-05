Vigorito: “Quando vogliono fermare una squadra del Sud, mandano Mazzoleni” (Di domenica 9 maggio 2021) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha avuto un durissimo sfogo nei confronti del rigore negato col VAR alla sua squadra contro il Cagliari, intervistato da Sky Sport. Io credo che con i vostri mezzi a disposizione stiate vedendo tutto anche voi. Penso che per una domenica il calcio possa fermarsi dal discutere dei massimi sistemi e pensare soltanto a guardare le immagini, che dicono quello che hanno visto tutti tranne Mazzoleni. Dopo 15 anni che non ho mai parlato degli arbitri. Mi sono arrivati messaggi da Napoli che dicono “Quando vogliono ammazzare una squadra del Sud si chiama Mazzoleni”. Se gli arbitri non sanno fare il proprio lavoro e non sanno guardare nemmeno il VAR allora il VAR non serve. Io lo volevo perché pensavo fosse un aiuto, invece è una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 maggio 2021) Oreste, presidente del Benevento, ha avuto un durissimo sfogo nei confronti del rigore negato col VAR alla suacontro il Cagliari, intervistato da Sky Sport. Io credo che con i vostri mezzi a disposizione stiate vedendo tutto anche voi. Penso che per una domenica il calcio possa fermarsi dal discutere dei massimi sistemi e pensare soltanto a guardare le immagini, che dicono quello che hanno visto tutti tranne. Dopo 15 anni che non ho mai parlato degli arbitri. Mi sono arrivati messaggi da Napoli che dicono “ammazzare unadel Sud si chiama”. Se gli arbitri non sanno fare il proprio lavoro e non sanno guardare nemmeno il VAR allora il VAR non serve. Io lo volevo perché pensavo fosse un aiuto, invece è una ...

Advertising

AlfredoPedulla : Vigorito: “Il rigore? Le immagini dicono quello che hanno visto in tutta Italia, tranne Mazzoleni. Mi sono arrivati… - fanpage : Lo sfogo di Vigorito dopo #BeneventoCagliari:'Quando si vuole ammazzare una squadra del Sud al Var c'è Mazzoleni' - GoalItalia : Vigorito è un fiume in piena dopo #BeneventoCagliari: 'Quando si vuole uccidere una squadra del sud, mandano Mazzol… - Vittoriog82 : RT @Fiorentinanews: Lo sfogo di #Vigorito: 'Quando si vuole ammazzare una squadra del Sud, si manda #Mazzoleni al #Var. Non sa nemmeno guar… - gammamarco : RT @Torrenapoli1: Vigorito is on fire “Quando si vuole ammazzare una squadra del Sud si mette Mazzoleni al Var” -