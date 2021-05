Usa, 665 milioni di tamponi con la robotica “made in Arezzo” (Di domenica 9 maggio 2021) FlexiBowl, la soluzione robotica prodotta dalla ARS S.r.l., è stata scelta dalla filiera di produzione di tamponi e test rapidi negli Stati Uniti, nella quale è utilizzata per alimentare gli impianti automatici impiegati nella lotta alla pandemia. FlexiBowl®, questa volta, verrà adottato dalle imprese americane che si sono aggiudicate il sì del U.S. Department of Defense e Department of Health and Human Services. 665 milioni è il numero di tamponi e test rapidi che verranno prodotti nei prossimi 12 mesi con FlexiBowl®. Un numero impressionante, che diventa realtà grazie alla alta produttività per cui la soluzione di ARS si distingue tra i sistemi industriali del comparto. Numeri resi possibili grazie agli ingenti fondi stanziati dal Governo americano nel contrasto alla pandemia, dotando la popolazione di strumenti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) FlexiBowl, la soluzioneprodotta dalla ARS S.r.l., è stata scelta dalla filiera di produzione die test rapidi negli Stati Uniti, nella quale è utilizzata per alimentare gli impianti automatici impiegati nella lotta alla pandemia. FlexiBowl®, questa volta, verrà adottato dalle imprese americane che si sono aggiudicate il sì del U.S. Department of Defense e Department of Health and Human Services. 665è il numero die test rapidi che verranno prodotti nei prossimi 12 mesi con FlexiBowl®. Un numero impressionante, che diventa realtà grazie alla alta produttività per cui la soluzione di ARS si distingue tra i sistemi industriali del comparto. Numeri resi possibili grazie agli ingenti fondi stanziati dal Governo americano nel contrasto alla pandemia, dotando la popolazione di strumenti ...

Usa, 665 milioni di tamponi con la robotica "made in Arezzo"

