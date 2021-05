Ue: Casellati, 'Europa sia protagonista ripartenza dopo Covid' (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Celebrare oggi la festa dell'Europa significa assumersi una grande responsabilità di fronte ai cittadini: restituire loro la normalità. L'Europa, che per settantuno anni ha garantito libertà, progresso e benessere, deve essere il grande protagonista della ripartenza". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della Festa dell'Europa. "Fare ripartire il lavoro, fare ripartire l'economia. Restituire ad ogni cittadino europeo la libertà e la speranza. Una grande sfida, ma anche -sottolinea la seconda carica dello Stato- una opportunità unica per costruire un'Europa sempre più vicina ai cittadini. Sono certa che la Conferenza sul futuro dell'Europa, che oggi inizia i suoi lavori, saprà svolgere un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Celebrare oggi la festa dell'significa assumersi una grande responsabilità di fronte ai cittadini: restituire loro la normalità. L', che per settantuno anni ha garantito libertà, progresso e benessere, deve essere il grandedella". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta, in occasione della Festa dell'. "Fare ripartire il lavoro, fare ripartire l'economia. Restituire ad ogni cittadino europeo la libertà e la speranza. Una grande sfida, ma anche -sottolinea la seconda carica dello Stato- una opportunità unica per costruire un'sempre più vicina ai cittadini. Sono certa che la Conferenza sul futuro dell', che oggi inizia i suoi lavori, saprà svolgere un ...

Ultime Notizie dalla rete : Casellati Europa Fondazione Guido Carli premia 14 personalità imprenditoria, sport, danza ...non disperdere quella eredità morale di cui parlava la Presidente Casellati e di riproporre una lezione che è ancora sorprendentemente attuale'' Gianni Letta, ha aggiunto che ''è l'anno di una Europa ...

Chi c'era alla cerimonia del Premio Guido Carli. Tutti i premiati ...quella eredità morale di cui parlava la Presidente Casellati e di riproporre una lezione che è ancora sorprendentemente attuale'. Gianni Letta ha altresì aggiunto che 'è l'anno di una Europa ...

Fondazione Guido Carli premia 14 personalitá imprenditoria, sport,danza ROMA (ITALPRESS) - "Facciamo della lunga attesa alla quale ci ha costretto la pandemia un avamposto di progetti e di visione per l'avvenire. La grandezza di un'idea si misura in base a quel che genera ...

