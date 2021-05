Tir fa retromarcia e spinge una donna dentro al bagagliaio dell’auto: tragedia sfiorata (Di domenica 9 maggio 2021) Il conducente di un camion ha ingranato la retro senza accorgersi che dietro di lui c’era una mamma intenta a recuperare dal bagagliaio dell’auto il passeggino per la figlia. Si è rischiato il dramma in provincia di Lecce Poteva avere un epilogo terrificante per una donna quanto accaduto nelle ultime ore in un quartiere della L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 9 maggio 2021) Il conducente di un camion ha ingranato la retro senza accorgersi che dietro di lui c’era una mamma intenta a recuperare dalil passeggino per la figlia. Si è rischiato il dramma in provincia di Lecce Poteva avere un epilogo terrificante per unaquanto accaduto nelle ultime ore in un quartiere della L'articolo NewNotizie.it.

BortoneMauro : RT @LecceSette: Tir in retromarcia la investe e lei finisce nel bagagliaio: salva per miracolo. Il video - LecceSette : Tir in retromarcia la investe e lei finisce nel bagagliaio: salva per miracolo. Il video - NoiNotizie : Lequile (#Lecce): investita dal tir in retromarcia fuori dal supermercato. Salva grazie al portabagagli aperto… - rep_bari : Lecce, il tir travolge auto in retromarcia: giovane donna si salva lanciandosi nel bagagliaio [di Biagio Valerio] [… -