Serie C, Casertana chiamata al derby di fuoco nei playoff: sarà battaglia (Di domenica 9 maggio 2021) Un saliscendi di emozioni. Negative e positive, ovviamente. La Casertana, alla fine della regular season, è riuscita a staccare il pass per disputare i playoff di fine stagione nel Girone C della Serie C. Un obiettivo, centrato, che non ha soddisfatto completamente l’ambiente che sperava di terminare un po’ più in alto in classifica. Ma la redenzione potrebbe arrivare nel primo turno di questo torneo: i falchi, infatti, dovranno far visita alle Vespe della Juve Stabia in uno dei tanti derby campani. La Casertana, alla fine, ce l’ha fatta. Con estrema fatica e dopo una partenza che sembrava essere molto incoraggiante. Il club rossoblù è riuscito a conquistare l’ultima piazza disponibile per disputare i playoff di fine stagione. Contro la compagine di Caserta, però, si frapporrà una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Un saliscendi di emozioni. Negative e positive, ovviamente. La, alla fine della regular season, è riuscita a staccare il pass per disputare idi fine stagione nel Girone C dellaC. Un obiettivo, centrato, che non ha soddisfatto completamente l’ambiente che sperava di terminare un po’ più in alto in classifica. Ma la redenzione potrebbe arrivare nel primo turno di questo torneo: i falchi, infatti, dovranno far visita alle Vespe della Juve Stabia in uno dei tanticampani. La, alla fine, ce l’ha fatta. Con estrema fatica e dopo una partenza che sembrava essere molto incoraggiante. Il club rossoblù è riuscito a conquistare l’ultima piazza disponibile per disputare idi fine stagione. Contro la compagine di Caserta, però, si frapporrà una ...

Advertising

PEFIORENTINA : Serie C Playoffs (Cont) 14.00 Lecco v Grosseto 14.30 Palermo v Teramo 16.30 KOs Pro Patria v ……….. Albinole… - aquila7630 : Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match #JuveStabia-#Casertana, 1° turno dei… - SuspendedGenius : Serie C play-offs today. I'm so excited. Today's lineup: Palermo - Teramo Catania - Foggia Lecco - Grosseto Albin… - GazzettinoL : serie C Playoff Gir C Palermo-Teramo Domenica9 Maggio ore 15,30 JuveStabia-Casertana ore 17,30 Catania-Foggia - infoitsport : Dove vedere Juve Stabia-Casertana: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport? -