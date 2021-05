Selvaggia Lucarelli quell’amore malato: “Un vuoto enorme” (Di domenica 9 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Selvaggia Lucarelli, famosa giornalista ed opinionista, è la creatrice del podcast ‘Proprio a me‘ che racconta una dipendenza affettiva: “Un vuoto enorme“ Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione durante le sue tante ospitate ed interviste, Selvaggia Lucarelli continua a sorprendere e con il suo podcast ‘Proprio a me‘ sta riscuotendo Leggi su youmovies (Di domenica 9 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., famosa giornalista ed opinionista, è la creatrice del podcast ‘Proprio a me‘ che racconta una dipendenza affettiva: “Un“ Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione durante le sue tante ospitate ed interviste,continua a sorprendere e con il suo podcast ‘Proprio a me‘ sta riscuotendo

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : A @DomenicaIn ospiti il Ministro Mariastella Gelmini, Marina e Valerio Vannini @VaneIncontrada #AlessandroHaber… - charjlottee : stamattina cercando di capire come si possano difendere i ciontoli nel caso della morte di vannini e come si possa… - ChristianFalci1 : @AntoVitiello @MilanNewsit @PietroMazzara Ecco a breve il tweet di Selvaggia Lucarelli ...???? - SMSNEWSOFFICIAL : A “Domenica In” ospiti il Ministro Mariastella Gelmini, Marina e Valerio Vannini, Vanessa Incontrada, Alessandro Ha… - barrymansixty1 : Buongiorno (e non dimentichiamo di spedire un biglietto omaggio a Selvaggia Lucarelli) Torneremo sui prati assembr… -