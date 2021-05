Roma-Crotone 0-0 diretta | parata di Cordaz sulla punizione di Pellegrini

Advertising

DiMarzio : #Roma, l'emergenza infortunati continua: non convocato #Fazio - infoitsport : Roma-Crotone, le formazioni ufficiali: Fuzato tra i pali e Reynolds in difesa - infoitsport : Roma-Crotone 0-0, il risultato in diretta LIVE - infoitsport : Moviola Roma Crotone: l'episodio chiave del match - infoitsport : Diretta LIVE Roma-Crotone 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Crotone

Il Sassuolo, vincendo contro il Genoa, ha superato lain classifica. Ecco perché la squadra di Fonseca non può permettersi nessun passo falso, in casa, contro ildi Serse Cosmi , già ......tutto controe Torino nelle ultime due giornate. Insidioso anche il calendario dello Spezia , che avrà il derby ligure con la Samp mercoledì, lo scontro diretto con il Toro e infine la. ...Archiviata l'avventura in Europa League con il successo per 3-2 contro il Manchester United (giallorossi eliminati in virtù dle ko per 6-2 all'andata), la Roma di Fonseca torna in campo alle 18:00 per ...Roma-Crotone, dove vederla in tv. La diretta TV di Roma-Crotone, partita valida per il 35ª turno del campionato di Serie A 2020/2021, sarà trasmessa su SKY Sport Serie A canale ...