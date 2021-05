Proroga scadenza inserimento dati INVALSI per la Primaria e risoluzione di problemi audio del pc. Scarica modelli circolare (Di domenica 9 maggio 2021) Causa rallentamenti al sistema per un vertiginoso aumento degli utenti in piattaforma e per facilitare la definizione dell’inserimento dei dati relativi alle classi campione (nei giorni 12, 13 e 14 maggio), l’INVALSI ha Prorogato al 28 di maggio la scadenza, per le classi non campione della Primaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 maggio 2021) Causa rallentamenti al sistema per un vertiginoso aumento degli utenti in piattaforma e per facilitare la definizione dell’deirelativi alle classi campione (nei giorni 12, 13 e 14 maggio), l’hato al 28 di maggio la, per le classi non campione della. L'articolo .

