Advertising

fisco24_info : Pakistan in semi-lockdown per la fine del Ramadan: Chiusi negozi, resort, parchi, sospesi i trasporti pubblici -

Ultime Notizie dalla rete : Pakistan semi

Agenzia ANSA

Per contenere la diffusione del coronavirus, il governo delha annunciato un parziale lockdown per controllare la circolazione delle persone durante le vacanze per la festa religiosa di Eid - ul - Fitr, che segnerà la fine del mese di Ramadan. Le ...Per contenere la diffusione del coronavirus, il governo delha annunciato un parziale lockdown per controllare la circolazione delle persone durante le vacanze per la festa religiosa di Eid - ul - Fitr, che segnerà la fine del mese di Ramadan. Le ...ISLAMABAD, 09 MAG - Per contenere la diffusione del coronavirus, il governo del Pakistan ha annunciato un parziale lockdown per controllare la circolazione delle persone durante le vacanze per la fest ...Per contenere la diffusione del coronavirus, il governo del Pakistan ha annunciato un parziale lockdown per controllare la circolazione delle persone durante le vacanze per la festa religiosa di Eid-u ...