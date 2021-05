Muore a 37 anni sbalzato dall'auto, una donna gravissima: schianto tra Foiano e Bettolle (Di domenica 9 maggio 2021) Incidente mortale poco dopo le 12.30 sulla Perugia - Bettolle, nel tratto tra Foiano e Bettolle in direzione di quest'ultima località. Un'automobile si è ribaltata e due persone sono state sbalzate ... Leggi su lanazione (Di domenica 9 maggio 2021) Incidente mortale poco dopo le 12.30 sulla Perugia -, nel tratto train direzione di quest'ultima località. Un'mobile si è ribaltata e due persone sono state sbalzate ...

