MOVIOLA – Genoa-Sassuolo, contatto Chiriches-Pandev: l'arbitro lascia correre, decisione giusta? (Di domenica 9 maggio 2021) Calcio di rigore reclamato dal Genoa per un contatto tra Pandev e Chiriches. Nella sfida di Marassi contro il Sassuolo, l'arbitro ha deciso di non sanzionare l'intervento del difensore degli ospiti al 23?. Pandev è entrato in area palla al piede prima di cadere in seguito ad un contatto con Chiriches. Immediate le proteste del Genoa, ma la decisione del direttore di gara Mariani è apparsa corretta. Come si evince dal replay, il difensore rumeno interviene in maniera un po' ruvida ma tocca il pallone. Si resta sullo 0-1.

