Milano, in duemila violano il coprifuoco alle Colonne di San Lorenzo: lanci di bottiglie contro la polizia. Strade chiuse a Roma

Si rifiutano di tornare a casa allo scattare del coprifuoco. Pure quando sono arrivate le forze dell'ordine. Succede a Milano dove sabato sera circa duemila giovani sono rimasti a stazionare nei pressi delle Colonne di San Lorenzo, uno dei luoghi simbolo della movida notturna cittadina. La zona era talmente affollatta che è stato necessario l'intervento del servizio anti assembramenti della polizia. All'arrivo delle forze dell'ordine, la maggior parte delle persone è subito fuggita, ma un centinaio ha opposto resistenza con lanci di bottiglie e procurando tensioni. L'azione, iniziata alle 22.45, è durata pochi minuti e si è risolta con la fuga dei violenti. Attorno alle 23 la polizia è poi intervenuta ...

