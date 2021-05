Le Nike Offline 2.0 si tingono di nero

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 9 maggio 2021) In quest’ultimo anno sta crescendo il successo e la popolarità dell’abbigliamento domestico. Le grandi aziende di tutto il mondo, consce di questa nuova tendenza, si stanno adattando e stanno proponendo abiti, accessori e calzature loungewear. Anche lasi sta inserendo sempre di più in questo segmento di mercato, e non a caso di recente