Lazio | Milinkovic si è operato | il comunicato della società

(Di domenica 9 maggio 2021) Attraverso un, laha informato che nella mattinata odierna il calciatore Sergej-Savic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzionefrattura delle ossa nasali riportata nel corsopartita Fiorentina-. L’intervento chirurgico, perfettamente riuscito, è stato eseguito in data odierna presso la Clinica Paideia dal Prof. Piero Cascone e dalla sua equipe alla presenza del Prof. Fabio Rodia. Il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare la ripresa dell’attività. FOTO: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : Il comunicato della #Lazio sulle condizioni di Milinkovic-Savic dopo l’intervento chirurgico - laziofans : Frattura delle ossa nasali, Milinkovic si è operato: “Si comunica che nella mattinata odierna il calciatore Serge… - IoNascoQui : Milinkovic sottoposto ad intervento chirurgico al naso. Il comunicato della Lazio - zazoomblog : Lazio: Milinkovic operato al setto nasale derby a rischio - #Lazio: #Milinkovic #operato #setto - Fiorentinanews : La sconfitta di #Firenze costa caro a #MilinkovicSavic: il serbo si è fratturato il naso. Stagione finita?… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milinkovic

Dopo il ko con la Fiorentina, piove sul bagnato per la. Sergej- Savic si è infatti sottoposto stamane presso la Clinica Paideia a intervento chirurgico a seguito di una frattura al setto nasale riportata ieri nel corso del match del ...... ma non solo: per lale brutte notizie non si limitano a questo. Perché di mezzo c'è anche l'infortunio rimediato durante il match del Franchi da Sergej- Savic, costretto a operarsi ...Dopo la frattura alle ossa nasali subita nella partita contro la Fiorentina, Sergej Milinkovic-Savic si è sottoposto a intervento chirurgico. LE CONDIZIONI DI MILINKOVIC-SAVIC: I ...Oltre il danno, c’è anche la beffa per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio si è fratturato il naso nella sfida contro la Fiorentina: la sua stagione potrebbe essere già finita. Ecco ...