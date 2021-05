EZE | UN TALENTO DAVVERO CRYSTAL

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 9 maggio 2021) La salvezza in Premier delPalace, sugellata ieri con il 2-0 in casa dello Sheffield United, è passata anche grazie aldi Eberechi Eze, trequartista offensivo inglese, di origini nigeriane, che ha dato un buon contributo alla squadra di Roy Hogdson per la corsa alla salvezza. Eberechi Oluche Eze nasce a Londra il 29 giugno del 1998, più precisamente nella zona sud est della città, quartiere di Greenwich. Proprio come Chris Smalling, difensore della Roma, il giovane Eze nasce da una famiglia di migranti nigeriani i quali, nei primi anni 2000, decidono di spostarsi in Europa per cercare fortuna. Eze cresce in una realtà non del tutto benestante data la reputazione del quartiere londinese, ma questo non gli impedisce di studiare e di emergere come un reale prodigio nel calcio a livello giovanile. Inizia la sua carriera nell’Accademia ...