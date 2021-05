Dio vuole dirti qualcosa di meraviglioso | sì | proprio a te! – VIDEO

(Di domenica 9 maggio 2021) Dio ti stava aspettandoal varco di questa lettera, per parlare al tuo cuore. Fermati un attimo ad ascoltare ciò che ha da. Questa lettera di Dio Padre… è per te! Le parole qui contenute provengono direttamente dal cuore di Dio. Cambieranno la tua vita, se solo glielo lasci fare. Dio ti ama L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Rocco_italiano2 : RT @RCatuso: DOMANI SE DIO VUOLE MI HANNO CHIAMATO X ANDARE A LAVORARE E PARE SENSA PIU SOSTE ???? TROPPO BELLO POTER LAVORARE QUANDO LAVORI… - savlisf1 : RT @RCatuso: DOMANI SE DIO VUOLE MI HANNO CHIAMATO X ANDARE A LAVORARE E PARE SENSA PIU SOSTE ???? TROPPO BELLO POTER LAVORARE QUANDO LAVORI… - FlavietteTasse : @Radiolg2015 L'uomo vuole il Gesù che benedice ma hanno dimenticato che Dio giudica anche #MainSundayService… - angelo_di_dio : @Batman91307601 @avvbenedetto @GiorgiaMeloni @fleinaudi Da nessuna parte. Un esercente è libero di vendere ciò che… - CaraccioloDaila : RT @RCatuso: DOMANI SE DIO VUOLE MI HANNO CHIAMATO X ANDARE A LAVORARE E PARE SENSA PIU SOSTE ???? TROPPO BELLO POTER LAVORARE QUANDO LAVORI… -

Ultime Notizie dalla rete : Dio vuole

Dituttounpop

... la moglie dell'ex Bayern, ha pubblicato una Stories celebrando il marito: "Ma mio, chi non ... All'orizzonte dunque nessuna ipotesi di appendere gli scarpini al chiodo, Riberycontinuare a ...Un gigante della politica senza eredi ma può insegnare a chiimparare. Guarda la fotogallery ... e si spinse a pronunciare, il 13 maggio nella Basilica di San Giovanni, parole inusuali verso: ...All’andata, poi, ha dovuto lasciare il campo alla mezz’ora per un problema fisico: una distorsione al ginocchio. Un match speciale contro la Lazio: Frank Ribery, sabato sera al Franchi, proverà ad ott ..."Amare come ci ama il Signore vuol dire apprezzare la persona che ci sta accanto, rispettare la sua libertà, amarla così com’è, non come noi vogliamo che sia" ...