Damsgaard sfida l’Inter | nerazzurri nel destino? Il punto

(Di domenica 9 maggio 2021) Mikkelha giocato il secondo tempo della gara tra Inter e Sampdoria: il giovane blucerchiato osservato speciale in ottica mercato Nella pesante sconfitta della Sampdoria contro, Claudio Ranieri ha schierato, ad inizio ripresa, Mikkel. Il giovane danese è partito con la giusta determinazione ma non è riuscito ad incidere, complice una partita già compromessa. Per l’esternoparticolare.è, infatti, tra le società che stanno monitorandosul mercato. Iavrebbero messo gli occhi sul laterale blucerchiato, arrivato a Genova la scorsa estate. Molte, inoltre, sono le big italiane che hanno mostrato interesse per lui, dalla Juventus alla Roma, ma le voci della scorsa settimana hanno evidenziato l’inserimento ...

Advertising

FcInterNewsit : As - Damsgaard, sfida tra Inter, Juve, Roma e Premier. La Samp pronta alla plusvalenza -

Ultime Notizie dalla rete : Damsgaard sfida

Calcio News 24

Per il match report completo dellatra nerazzurri e blucerchiati clicca qui . Internazionale 5 Sampdoria 1 Reti : p.t. 4 ...); Ramírez (1 s.t. Verre), Balde (28 s.t. Quagliarella).Dopo così lungo digiuno, è tempo di tornare a segnare: vedremo che lacon la Sampdoria sarà ... a centrocampo l'ex Candreva esi giocano il posto a destra, così come Adrien Silva ed ...Per l’esterno sfida particolare. L’Inter è, infatti, tra le società che stanno monitorando Damsgaard sul mercato. I nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul laterale blucerchiato, arrivato a Genova la ...Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l’ultima partita, qu ...