Dalla Spagna: Neymar prima del rinnovo aveva un accordo con il Barcellona (Di domenica 9 maggio 2021) Accusa pesante Dalla Spagna nei confronti di Neymar: secondo RAC1, prima del rinnovo fino al 2025 con il PSG, il brasiliano aveva un accordo con il Barcellona per un ritorno in blaugrana. La trattativa è andata avanti per circa un mese, il Barça oggi si sente deluso dall’atteggiamento avuto da Neymar. Adesso il presidente Laporte, dopo questo mancato arrivo, è pronto a fare sul serio per Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund. FOTO: Twitter Neymar L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Accusa pesantenei confronti di: secondo RAC1,delfino al 2025 con il PSG, il brasilianouncon ilper un ritorno in blaugrana. La trattativa è andata avanti per circa un mese, il Barça oggi si sente deluso dall’atteggiamento avuto da. Adesso il presidente Laporte, dopo questo mancato arrivo, è pronto a fare sul serio per Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Linkiesta : Alle elezioni di #Madrid ha vinto la destra bauscia (e Pablo #Iglesias è morto politicamente) Il tonfo del leader… - Azulbleue : RT @ClioBrx: Anche se in possesso del certificato di avvenuta partecipazione ad un esperimento genico, bisogna presentare un Test PCR per s… - itsbeetlesful : BINOTTO VS VANZINI MADONNA MATTIA SE LO AVESSI FATTO NEL 2019 MI AVRESTI SENTITA URLARE DALLA SPAGNA - soundofmusic26 : RT @cazziemazziii: Direttamente dalla Spagna foto inedita del trenino Stroll-Alonso-Vettel-Gasly #SpanishGP #F1 - barbamob : RT @NatureItaly: Le foreste dalla Finlandia alla Spagna perdono le loro difese naturali contro vento, fuoco e parassiti. -