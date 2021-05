Crisi Rai 1, due programmi storici ko | Rischia la chiusura? (Di domenica 9 maggio 2021) Rai 1 sta vivendo una Crisi senza precedenti che fa preoccupare e non poco i vertici di viale Mazzini. Presto arriveranno decisioni. Rai 1C’è voluto il 1983 per arrivare a questo nome per una rete che è partita come Programma Nazionale dal 1954 al 1975 passando poi per Rete 1 dal 1975 al 1983. Negli anni è diventata la rete ammiraglia della tv di Stato riscuotendo in termini di ascolti record che hanno messo tutti in ginocchio facendolo diventare di fatto il canale più seguito nel nostro paese. LEGGI ANCHE >>> Bonolis torna in Rai? La situazione è decisamente in bilico considerando per esempio che l’ex direttrice Teresa De Santis, come spiega Liberoquotidiano, sia stata sostituita con degli ascolti che erano decisamente migliori di quelli che si vivono in questo momento. Ovviamente il ragionamento sugli ascolti si confà anche a una ... Leggi su altranotizia (Di domenica 9 maggio 2021) Rai 1 sta vivendo unasenza precedenti che fa preoccupare e non poco i vertici di viale Mazzini. Presto arriveranno decisioni. Rai 1C’è voluto il 1983 per arrivare a questo nome per una rete che è partita come Programma Nazionale dal 1954 al 1975 passando poi per Rete 1 dal 1975 al 1983. Negli anni è diventata la rete ammiraglia della tv di Stato riscuotendo in termini di ascolti record che hanno messo tutti in ginocchio facendolo diventare di fatto il canale più seguito nel nostro paese. LEGGI ANCHE >>> Bonolis torna in Rai? La situazione è decisamente in bilico considerando per esempio che l’ex direttrice Teresa De Santis, come spiega Liberoquotidiano, sia stata sostituita con degli ascolti che erano decisamente migliori di quelli che si vivono in questo momento. Ovviamente il ragionamento sugli ascolti si confà anche a una ...

Advertising

reportrai3 : Il misterioso incontro, in piena crisi di governo, tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini. #Report da rivedere:… - lastknight : Da oggi in poi sostituisco le slide di Social Media Crisis. La voce “crisi auto-procurata” (self inflicted crisis… - bernadettethebe : RT @mcc43_: #Rai e #Palestina: la vergogna in diretta: - mcc43_ : #Rai e #Palestina: la vergogna in diretta: - scuroscuroscuro : RT @VigilanzaT: Grazie a @dagospia3 per la citazione -