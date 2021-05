Covid | oggi 8 292 positivi e 139 morti |  il tasso di positività sale al 3 | 6%

(Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Scende ancora la curva dei contagi in Italia registrando 8.292 nuovinelle ultime 24 ore, contro i 10.176 della giornata di ieri, (- 1.884). Dato che risente anche del calo dei numeri dei tamponi effettuati: 226.006, contro i 338.436 della giornata precedente. In lieve aumento ildità che passa dal 3% di ieri al 3,6% di. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero deinelle ultime 24 ore è di 139, (ieri 224) per un totale di vittime dall'inizio della pandemia di 122.833. Le terapie intensive sono 19 in meno ( ieri - 42) con 103 ingressi del giorno (ieri 110) e ora sono in tutto 2.192, mentre i ricoveri ordinari sono diminuiti di 379 unità (ieri 532), 15.420. La Regione con più casi giornalieri è sempre la Lombardia con ...

