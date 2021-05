Covid, niente quarantena per chi arriva dai Paesi UE: ecco da quando (Di domenica 9 maggio 2021) Ci sono nuove decisioni per quanto riguarda la quarantena prevista per chi arriva da altri Paesi. ecco che cosa sta succedendo e quali sono le nuove regole anti-Covid. In questo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 9 maggio 2021) Ci sono nuove decisioni per quanto riguarda laprevista per chida altriche cosa sta succedendo e quali sono le nuove regole anti-. In questo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

sole24ore : Per 160mila malati di long Covid niente ticket su visite ed esami per due anni - ClarkKe25897431 : RT @OrtigiaP: E' bene che vi sbrighiate perchè ottenete l'effetto opposto. La gente nn ne può più e anche la responsabilità cala. Feste in… - centobuste : @RobertoBurioni cosa ne pensi di #Inzaghi che dice come se fosse niente che #Lazzari ha giocato con 38 di febbre?… - Efisio31251859 : RT @OrtigiaP: E' bene che vi sbrighiate perchè ottenete l'effetto opposto. La gente nn ne può più e anche la responsabilità cala. Feste in… - vicevongola2 : RT @OrtigiaP: E' bene che vi sbrighiate perchè ottenete l'effetto opposto. La gente nn ne può più e anche la responsabilità cala. Feste in… -