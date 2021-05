Come funziona la produzione dei vaccini mRNA anti-Covid19 e perché non è affatto semplice (Di domenica 9 maggio 2021) Con l’apertura del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a una sospensione dei brevetti riguardanti i vaccini di nuova generazione, ci si chiede se sussistano nei vari Paesi le strutture necessarie alla produzione autonoma. Forse si dovrebbe ragionare in merito a un coordinamento tra nazioni, e l’Unione europea da questo punto di vista potrebbe avere la carte in regola. Basta seguire la produzione dei vaccini a mRNA di Pfizer-BioNTech e Moderna per accorgerci di quante aziende, soprattutto svizzere, tedesche e francesi, potrebbero sopperire alle varie fasi – e già lo fanno – in supporto alla produzione dei due vaccini citati. La Germania della BioNTech è forse il paese europeo messo meglio in termini di autonomia. I più maligni potrebbero ... Leggi su open.online (Di domenica 9 maggio 2021) Con l’apertura del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a una sospensione dei brevetti riguarddi nuova generazione, ci si chiede se sussistano nei vari Paesi le strutture necessarie allaautonoma. Forse si dovrebbe ragionare in merito a un coordinamento tra nazioni, e l’Unione europea da questo punto di vista potrebbe avere la carte in regola. Basta seguire ladeidi Pfizer-BioNTech e Moderna per accorgerci di quante aziende, soprattutto svizzere, tedesche e francesi, potrebbero sopperire alle varie fasi – e già lo fanno – in supporto alladei duecitati. La Germania della BioNTech è forse il paese europeo messo meglio in termini di autonomia. I più maligni potrebbero ...

