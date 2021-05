Caso Csm, il fascicolo dell'interrogatorio di Storari passa alla procura di Brescia (Di domenica 9 maggio 2021) Lo scambio dei verbali è avvenuto a Milano e non a Roma come ipotizzato in un primo momento, quindi la competenza territoriale passa alla procura ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 9 maggio 2021) Lo scambio dei verbali è avvenuto a Milano e non a Roma come ipotizzato in un primo momento, quindi la competenza territoriale...

Advertising

marcotravaglio : Anche nell’amarissimo caso Amara, il Csm si conferma l’acronimo di Ciechi Sordi e Muti, per non dire di Centro di S… - ilriformista : “Ricordo perfettamente che Davigo mi portò nella tromba delle scale, questo atteggiamento mi insospettì, era quasi… - fattoquotidiano : Lo Scontro sul “Caso Amara”. Ecco la versione dell’ex consigliere. Il n. 2 del Csm non smentisce: “Ciò che dovevo d… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Lo Scontro sul “Caso Amara”. Ecco la versione dell’ex consigliere. Il n. 2 del Csm non smentisce: “Ciò che dovevo dire… - infoitinterno : Caso Amara, Csm e Davigo, la riforma della giustizia tra garantismo e giustizialismo -