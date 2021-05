Ballardini: “Con il Sassuolo non era una gara semplice, dovevamo essere più coraggiosi” (Di domenica 9 maggio 2021) Davide Ballardini, ai microfoni di DAZN, ha analizzato la sconfitta del suo Genoa contro il Sassuolo. “È stata fatta una partita contro una squadra che sta benissimo e si conosce a memoria, abbiamo tenuto testa a una squadra in salute. Poi ci sono stati degli episodi un po’ così, che non ci hanno dato soddisfazioni. Ci teniamo lo spirito della partita, dove abbiamo tenuto testa a un Sassuolo che ha uno spessore diverso dal nostro. dovevamo essere più coraggiosi in certe situazioni, ma contro il Sassuolo non è semplice farlo, ma ripeto, penso siamo stati all’altezza oggi. Nel primo tempo eravamo riusciti a pareggiarla ma il gol è stato annullato, nel primo tempo quindi chance ne abbiamo costruite, loro nel primo tempo hanno fatto poco o nulla. Nella ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Davide, ai microfoni di DAZN, ha analizzato la sconfitta del suo Genoa contro il. “È stata fatta una partita contro una squadra che sta benissimo e si conosce a memoria, abbiamo tenuto testa a una squadra in salute. Poi ci sono stati degli episodi un po’ così, che non ci hanno dato soddisfazioni. Ci teniamo lo spirito della partita, dove abbiamo tenuto testa a unche ha uno spessore diverso dal nostro.piùin certe situazioni, ma contro ilnon èfarlo, ma ripeto, penso siamo stati all’altezza oggi. Nel primo tempo eravamo riusciti a pareggiarla ma il gol è stato annullato, nel primo tempo quindi chance ne abbiamo costruite, loro nel primo tempo hanno fatto poco o nulla. Nella ...

