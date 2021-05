Amici 20, Sangiovanni nuovo finalista si commuove: «Per la prima volta mi sento compreso» (Di domenica 9 maggio 2021) . Dopo Aka7even e Giulia Stabile, anche il cantante sbarcherà nella finalissima di sabato 15 maggio che per l’occasione sarà interamente in diretta. Dopo aver battuto Tancredi e Deddy, Sangiovanni raggiunge Aka7even e Giulia Stabile ed è il terzo finalista di Amici 20. Durante la semifinale il cantautore si è commosso più volte, cosa molto rara per lui. La prima volta quando la sua Giulia si è aggiudicata la maglietta per accedere alla finalissima di sabato prossimo, la seconda, durante la sua sfida di canto. Commenti entusiastici dei giudici durante le sue esibizioni: «Sei un vero cantastorie, come una calamita e non vogliamo staccarci da te». «Per me – spiega commosso Sangiovanni mentre ritira la maglia da finalista – significa un po’ aver trovato il mio posto nel ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 9 maggio 2021) . Dopo Aka7even e Giulia Stabile, anche il cantante sbarcherà nella finalissima di sabato 15 maggio che per l’occasione sarà interamente in diretta. Dopo aver battuto Tancredi e Deddy,raggiunge Aka7even e Giulia Stabile ed è il terzodi20. Durante la semifinale il cantautore si è commosso più volte, cosa molto rara per lui. Laquando la sua Giulia si è aggiudicata la maglietta per accedere alla finalissima di sabato prossimo, la seconda, durante la sua sfida di canto. Commenti entusiastici dei giudici durante le sue esibizioni: «Sei un vero cantastorie, come una calamita e non vogliamo staccarci da te». «Per me – spiega commossomentre ritira la maglia da– significa un po’ aver trovato il mio posto nel ...

