Absentia | la serie tv con Stana Katic è stata cancellata

Ultime Notizie dalla rete : Absentia serie

ComingSoon.it

Il complicato e avvincente viaggio dell'agente dell'FBI Emily Byrne finisce qui. Absentia, la serie thriller che ha riportato in tv dopo Castle Stana Katic, si ferma dopo tre stagioni, tutte disponibili in streaming su Prime Video. La notizia della cancellazione l'ha data via social la stessa protagonista e produttrice. I fan ci hanno sperato fino all'ultimo, ma ora arriva la conferma: Absentia 4 non ci sarà. È la stessa protagonista e produttrice Stana Katic ad annunciare la cancellazione della serie Prime Video. Con un post sui social, l'ex attrice di Castle ha spiegato che lo show si ferma dopo tre stagioni.