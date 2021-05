Vaccini, Figliuolo: dati Abruzzo ok, ma migliorare su anziani (Di sabato 8 maggio 2021) L'Aquila - - "I dati dell'Abruzzo sono confortanti per ciò che riguarda i numeri assoluti. C'è un ottimo dato per i fragili e questo fa onore alla regione. C'è comunque una orografia particolare, una compartimentazione del terreno. Dobbiamo fare qualcosa in più per mettere in sicurezza i nostri anziani. L'Abruzzo in questo momento è leggermente sotto media, ma possiamo farcela". Lo afferma il generale Francesco Figliuolo a margine della visita all'hub vaccinale di Pescara, sottolineando che nel complesso "l'Abruzzo è sull'obiettivo". "Invieremo dalla prossima settimana - annuncia - altri tre team mobili della Difesa che si integreranno con quelli già presenti e con quelli della regione, per essere dedicati, nei villaggi rurali e centri montani, a vaccinare persone anziane e fragili. ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 8 maggio 2021) L'Aquila - - "Idell'sono confortanti per ciò che riguarda i numeri assoluti. C'è un ottimo dato per i fragili e questo fa onore alla regione. C'è comunque una orografia particolare, una compartimentazione del terreno. Dobbiamo fare qualcosa in più per mettere in sicurezza i nostri. L'in questo momento è leggermente sotto media, ma possiamo farcela". Lo afferma il generale Francescoa margine della visita all'hub vaccinale di Pescara, sottolineando che nel complesso "l'è sull'obiettivo". "Invieremo dalla prossima settimana - annuncia - altri tre team mobili della Difesa che si integreranno con quelli già presenti e con quelli della regione, per essere dedicati, nei villaggi rurali e centri montani, a vaccinare persone anziane e fragili. ...

