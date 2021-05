Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 7/05/21 (Di sabato 8 maggio 2021) Riccardo Guarnieri è un uomo dalla pesantezza rara. Un macigno vero. Indigesto quanto una peperonata a mezzanotte, meno tollerabile del glutine per un celiaco. Così tremendamente vanesio da far concorrenza alle influencer perennemente ignude sui social, così egoriferito che farebbe impallidire pure Valeria Marini, talmente permaloso che persino Tommaso Zorzi in confronto è uno che le prende bene, le critiche. E, cosa ancora più insopportabile, più attento a ciò che di lui pensa il pubblico che al parere di chi gli sta accanto. Roba che meriterebbe la defenestrazione immediata, per quanto mi riguarda. Ma in che senso il sentiment (si Chiama così, giusto?) di perfetti sconosciuti sui social è capace di cambiarti l’umore, mentre di come sta chi ti sopporta 24/7 te ne sbattono le balle? Cioè, la priorità di Riccardo è Riccardo, e quello è Chiarissimo. Ma ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 8 maggio 2021) Riccardo Guarnieri è un uomo dalla pesantezza rara. Un macigno vero. Indigesto quanto una peperonata a mezzanotte, meno tollerabile del glutine per un celiaco. Così tremendamente vanesio da far concorrenza alle influencer perennemente ignude sui social, così egoriferito che farebbe impallidire pure Valeria Marini, talmente permaloso che persino Tommaso Zorzi in confronto è uno che le prende bene, le critiche. E, cosa ancora più insopportabile, più attento a ciò che di lui pensa il pubblico che al parere di chi gli sta accanto. Roba che meriterebbe la defenestrazione immediata, per quanto mi riguarda. Ma in che senso il sentiment (sima così, giusto?) di perfetti sconosciuti sui social è capace di cambiarti l’umore, mentre di come sta chi ti sopporta 24/7 te ne sbattono le balle? Cioè, la priorità di Riccardo è Riccardo, e quello èrissimo. Ma ...

