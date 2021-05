Tumori | Tortora Gemelli | “Svolta arriverà da vaccini | immunoterapia e Ai”

(Di sabato 8 maggio 2021) “Oggi si parla deia mRna, che sono diventati una realtà contro Covid-19 e stanno dando un grande contributo alla lotta al virus. Ma molti non sanno che affondano le radici in studi portati avanti da anni proprio in oncologia. E’ una scoperta straordinaria che gemma da questa attività di ricerca dietro la quale c’è tanto lavoro. E io credo che unanella lotta aipossa arrivare nell’arco dei prossimi anni, non mesi, proprio dalla messa a punto diterapeutici, dall’e dall’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica”. E’ il futuro secondo Giampaolo, direttore dell’Oncologia e del Comprehensive Cancer Center del Policlinico universitariodi Roma, che all’Adnkronos Salute, traccia gli “scenari più ...

Adnkronos

Leggi anche › Cura dei tumori: uno studio italiano per personalizzare la terapia Recuperati ... ad esempio, è per il cancro alla prostata, l'arancione per la sclerosi multipla, e il..."Quando una diagnosi arriva più tardi e la malattia si diagnostica in fase più avanzata, un tumore che magari prima era operabile rischia di non esserlo più", mette in guardia l'oncologo Giampaolo Tortora ...Il Mater Olbia e il Policlinico Gemelli lanciano la sfida «Ma le attività di screening devono essere più efficaci» ...