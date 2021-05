Super Napoli con lo Spezia, Sky: “E se Gattuso restasse in azzurro?” (Di sabato 8 maggio 2021) Spezia-Napoli partita senza storia: finisce 1-4 con doppietta di un inarrestabile Victor Osimhen. La squadra azzurra è scesa in campo con la convinzione giusta ed è riuscita subito a sbloccare la partita con il gol di Zielinski al minuto 15. La marcia azzurra è poi continuata con i gol di Osimhen al 23? e 44? ed in chiusura quello di Lozano al minuto 79. Sicuramente un’ottima prestazione del Napoli grazie anche a Gattuso che ha lanciato ancora una volta Osimhen da titolare (secondo solo ad Haaland in una particolare statistica ndr). Il nigeriano è stato perfetto ad incuinearsi nella difesa alta dello Spezia, creando sempre tanti pericoli. Proprio del futuro di Gattuso si continua a parlare. Il tecnico durante la partita è stato sempre molto attivo, dirigendo la squadra ad ogni tocco e ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 maggio 2021)partita senza storia: finisce 1-4 con doppietta di un inarrestabile Victor Osimhen. La squadra azzurra è scesa in campo con la convinzione giusta ed è riuscita subito a sbloccare la partita con il gol di Zielinski al minuto 15. La marcia azzurra è poi continuata con i gol di Osimhen al 23? e 44? ed in chiusura quello di Lozano al minuto 79. Sicuramente un’ottima prestazione delgrazie anche ache ha lanciato ancora una volta Osimhen da titolare (secondo solo ad Haaland in una particolare statistica ndr). Il nigeriano è stato perfetto ad incuinearsi nella difesa alta dello, creando sempre tanti pericoli. Proprio del futuro disi continua a parlare. Il tecnico durante la partita è stato sempre molto attivo, dirigendo la squadra ad ogni tocco e ...

Advertising

drconsulenze : RT @RadioSavana: Napoli (Marina di Varcaturo), super aperitivo in riva al mare, senza mascherina. La libertà non va chiesta, va presa. http… - a70199617 : RT @NapoliCalcioNET: #SpeziaNapoli 1-4: super #Osimhen, azzurri volano in zona #ChampionsLeague - MateColera19N26 : RT @mzilla03: Giusto per ricordare: Higuain comprato 39mln Cavani comprato 8mln venduto 64mln Haaland comprato 29mln Lukaku comprato 80mln… - s_rgiomau_o73 : RT @RadioSavana: Napoli (Marina di Varcaturo), super aperitivo in riva al mare, senza mascherina. La libertà non va chiesta, va presa. http… - zazoomblog : Spezia-Napoli 1-4 – Super Osimhen fa volare il Napoli verso la Champions - #Spezia-Napoli #Super #Osimhen #volare -