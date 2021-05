Sequestrano ragazzino dopo lite sui social | arrestati tre 20enni

(Di sabato 8 maggio 2021) Tre ventenni sono statiaver sequestrato e minacciato un. E’ accaduto a Tarquinia (Viterbo). I Carabinieri della Stazione di Tarquinia, Viterbo, hanno arrestato i tre giovani (di 20, 21 e 23 anni) in flagranza di reato con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Già noti alle forze dell’ordine, avevano prima contattato e raggiunto unminorenne che negli ultimi tempi si è trasferito a Tarquinia, con il quale hanno iniziato a discutere animatamente per motivi riconducibili ad apprezzamenti espressi suida parte di uno dei tre nei confronti della sua giovane fidanzata. Al culmine dellai tre, minacciando con un coltello ed una mazza da baseball il ragazzo, hanno costretto il minore a salire a bordo della loro autovettura. ...

Già noti alle forze dell'ordine, avevano prima contattato e raggiunto unminorenne che negli ultimi tempi si è trasferito a Tarquinia, con il quale hanno iniziato a discutere animatamente ...