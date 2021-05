Roma, Jorit rapinato dal punkabbestia frigna sui social: “Questi non sono compagni” (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag – Molti di voi conosceranno lo street artist Jorit, artefice degli iconici murales di Napoli – la sua città dedicati a Diego Armando Maradona e a San Gennaro. L’artista si trovava a Roma, nell’area dell’Ex Snia, per dedicare un’opera a Luana D’Orazio. Lì è stato aggredito e rapinato da quello che, a tutti gli effetti, dalla sua descrizione emerge come un punkabbestia. E cade dal pero: “Questi non sono compagni”. Jorit, l’aggressione al Csoa Ex Snia In un lungo post su Facebook, Jorit la prende per così dire alla larga: “Le lotte sociali per la sanità per gli spazi comuni, per il lavoro, PER LA SICUREZZA SUL LAVORO! non hanno nulla a che fare con la droga e con lo sballo”. “Oggi mentre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 maggio 2021), 8 mag – Molti di voi conosceranno lo street artist, artefice degli iconici murales di Napoli – la sua città dedicati a Diego Armando Maradona e a San Gennaro. L’artista si trovava a, nell’area dell’Ex Snia, per dedicare un’opera a Luana D’Orazio. Lì è stato aggredito eda quello che, a tutti gli effetti, dalla sua descrizione emerge come un. E cade dal pero: “non”., l’aggressione al Csoa Ex Snia In un lungo post su Facebook,la prende per così dire alla larga: “Le lottei per la sanità per gli spazi comuni, per il lavoro, PER LA SICUREZZA SUL LAVORO! non hanno nulla a che fare con la droga e con lo sballo”. “Oggi mentre ...

