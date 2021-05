REPUBBLICA – De Laurentiis protesta contro gli arbitraggi Il patron dopo Fabbri teme Irrati

Leggi su napolipiu

(Di sabato 8 maggio 2021) Degli. Il Napoli in questa stagione è stata la squadra più maltrattata di tutta la serie A.il Cagliari ha negato la vittoria agli azzurri e ha complicato la classifica dei partenopei.lo Spezia, ad arbitrare il Napoli ci sarà. Pessimi i precedenti con il fischietto di Pistoia. Il quotidiano lascrive: ” Dedovrebbe invece disertare pure la trasferta in Liguria e non è un bel segnale, visto che gli azzurri sono stati appena penalizzati da un grave torto arbitrale con il Cagliari e non hanno buoni precedenti con(nel 2016 espulse Sarri e Higuain a Udine, in 90’ che potevano valere lo scudetto): il direttore ...