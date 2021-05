Razzo cinese, in allerta anche 10 regioni italiane. La Protezione Civile: “Meglio stare al chiuso” (Di sabato 8 maggio 2021) Ci sono anche dieci regioni italiane tra le possibili destinazioni della caduta di frammenti del Razzo spaziale cinese ‘Lunga marcia 5B’. L’allerta diramata ieri dalla Protezione Civile riguarda infatti anche Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che si trovano nella zona del possibile impatto. Si tratta in realtà di un’area del pianeta molto ampia, compresa tra il 41esimo parallelo nord e il 41esimo sud: la maggior parte della fascia interessata è ricoperta dalle acque, ma viene inclusa anche tutta l’Africa, una buona fetta delle Americhe, l’intero Indo-Pacifico e all’incirca tutta l’Australia, oltre alle regioni ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 8 maggio 2021) Ci sonodiecitra le possibili destinazioni della caduta di frammenti delspaziale‘Lunga marcia 5B’. L’diramata ieri dallariguarda infattiUmbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che si trovano nella zona del possibile impatto. Si tratta in realtà di un’area del pianeta molto ampia, compresa tra il 41esimo parallelo nord e il 41esimo sud: la maggior parte della fascia interessata è ricoperta dalle acque, ma viene inclusatutta l’Africa, una buona fetta delle Americhe, l’intero Indo-Pacifico e all’incirca tutta l’Australia, oltre alle...

