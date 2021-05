Quali Regioni saranno in zona gialla (e arancione) da lunedì 10 maggio 2021? L’elenco aggiornato (Di sabato 8 maggio 2021) L’Italia si prepara a cambiare (nuovamente) colore. Sì perché, dopo il classico monitoraggio degli esperti di cabina di regia che si sono riuniti per valutare l’indice Rt nazionale (ma non solo) e i parametri di rischio, il Paese da lunedì si “sveglierà” quasi tutto tinto di giallo. Leggi qui l’ultimo monitoraggio Quali Regioni saranno in zona gialla e arancione da lunedì 10 maggio? Basilicata, Calabria e Puglia passeranno in zona gialla, mentre Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta saranno in zona arancione con tutte le restrizioni che abbiamo imparato a conoscere. Nessuna Regione, invece, sarà in fascia rossa. Leggi anche: L’allarme di D’Amato: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021) L’Italia si prepara a cambiare (nuovamente) colore. Sì perché, dopo il classico monitoraggio degli esperti di cabina di regia che si sono riuniti per valutare l’indice Rt nazionale (ma non solo) e i parametri di rischio, il Paese dasi “sveglierà” quasi tutto tinto di giallo. Leggi qui l’ultimo monitoraggioinda10? Basilicata, Calabria e Puglia passeranno in, mentre Sardegna, Sicilia e Valle d’Aostaincon tutte le restrizioni che abbiamo imparato a conoscere. Nessuna Regione, invece, sarà in fascia rossa. Leggi anche: L’allarme di D’Amato: ...

