Primo arbitro donna in Serie B, chi è Maria Marotta (Di sabato 8 maggio 2021) Primo arbitro donna in Serie B, per l’ultima giornata di campionato Maria Marotta è stata designata per Reggina-Frosinone Maria Marotta, Primo arbitro in Serie B (Getty Images)Lunedì prossimo giornata storica per il calcio italiano e per il campionato di Serie B in particolare. Per la prima volta una donna dirigerà un match della Serie cadetta. Si tratta di Maria Marotta, fischietto 37enne della sezione di Sapri, nel salernitano. È stata designata per dirigere Reggina-Frosinone. Nel calcio femminile è un arbitro internazionale e nel maschile fa parte della Serie C ma ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021)inB, per l’ultima giornata di campionatoè stata designata per Reggina-FrosinoneinB (Getty Images)Lunedì prossimo giornata storica per il calcio italiano e per il campionato diB in particolare. Per la prima volta unadirigerà un match dellacadetta. Si tratta di, fischietto 37enne della sezione di Sapri, nel salernitano. È stata designata per dirigere Reggina-Frosinone. Nel calcio femminile è uninternazionale e nel maschile fa parte dellaC ma ...

Advertising

SkySport : Maria Marotta è il primo arbitro donna in Serie B: dirigerà Reggina-Frosinone - CB_Ignoranza : Reggina-Frosinone sarà diretta da Maria Marotta della sezione di Sapri: sarà il primo arbitro donna di sempre per i… - Gazzetta_it : Storico: primo arbitro donna in Serie B, #Marotta dirigerà #RegginaFrosinone - dicofilo : RT @AnnaRagosta: Il #10maggio2021 sarà una data storica: la Signora Maria #Marotta, dirigerà Reggina-Frosinone,serie B. ??Campana, già arbit… - regginalife : Reggina-Frosinone sarà diretta dall'arbitro Maria Marotta della sezione di Sapri, primo direttore di gara donna per… -