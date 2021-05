Osimhen meglio di Cavani e Higuain: il dato a sorpresa (Di sabato 8 maggio 2021) Victor Osimhen è stato autore di una doppietta e di un assist nella vittoria del Napoli per 1-4 contro lo Spezia Il Napoli ha battuto 1-4 lo Spezia dopo una gara dominata sin dal primo minuto. Vittoria importantissima per i partenopei che, in attesa delle gare di domani, adesso sono al secondo posto in classifica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 8 maggio 2021) Victorè stato autore di una doppietta e di un assist nella vittoria del Napoli per 1-4 contro lo Spezia Il Napoli ha battuto 1-4 lo Spezia dopo una gara dominata sin dal primo minuto. Vittoria importantissima per i partenopei che, in attesa delle gare di domani, adesso sono al secondo posto in classifica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

