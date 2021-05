MR WRONG anticipazioni: Özge Gürel sarà Ezgi ?nal, la protagonista (Di sabato 8 maggio 2021) Prossimamente su Canale 5 debutterà Mr. WRONG – Lezioni d’Amore, la nuova fiction turca. Iniziamo quindi a conoscere meglio i personaggi con cui il pubblico Mediaset dovrà familiarizzare, a partire dallo sfortunata Ezgi ?nal, interpretata da Özge Gürel, attrice che ha prestato il volto a Oyku in Cherry Season – La Stagione del Cuore e a Nazli in Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Leggi anche: Grey’s anatomy anticipazioni: JESSE WILLIAMS (Jackson Avery) lascia la serie Mr. WRONG – Lezioni d’Amore, trame: ecco chi è Ezgi Le anticipazioni indicano che Ezgi sarà una ragazza piuttosto sfortunata in amore. Dopo aver collezionato una serie di insuccessi dal punto di vista sentimentale, la ... Leggi su tvsoap (Di sabato 8 maggio 2021) Prossimamente su Cae 5 debutterà Mr.– Lezioni d’Amore, la nuova fiction turca. Iniziamo quindi a conoscere meglio i personaggi con cui il pubblico Mediaset dovrà familiarizzare, a partire dallo sfortunata, interpretata da, attrice che ha prestato il volto a Oyku in Cherry Season – La Stagione del Cuore e a Nazli in Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Leggi anche: Grey’s anatomy: JESSE WILLIAMS (Jackson Avery) lascia la serie Mr.– Lezioni d’Amore, trame: ecco chi èLeindicano cheuna ragazza piuttosto sfortunata in amore. Dopo aver collezionato una serie di insuccessi dal punto di vista sentimentale, la ...

Advertising

redazionetvsoap : #MrWrong #MrWrongLezioniDAmore #Anticipazioni #Canale5 Conosciamo meglio la protagonista! - EmmaCY18 : RT @BHaitam1: ??????: #MrWrong, #CanYaman è Ozgur Atasoy: Focus sul protagonista della Soap - MariaLe94250315 : RT @M0NIETTA: ??? Comingsoon ?? Can Yaman è Ozgur Atasoy, il protagonista della nuova Soap di Canale5, Mr Wrong. Scopriamo qualcosa in più su… - Ju56228948 : RT @BHaitam1: ??????: #MrWrong, #CanYaman è Ozgur Atasoy: Focus sul protagonista della Soap - Ju56228948 : RT @M0NIETTA: ??? Comingsoon ?? Can Yaman è Ozgur Atasoy, il protagonista della nuova Soap di Canale5, Mr Wrong. Scopriamo qualcosa in più su… -