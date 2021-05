Milano: Sala, 'con M5s discussioni amichevoli, ma ognuno correrà con proprio candidato' (Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 mag.(Adnkronos) - Con i Cinquestelle "stiamo discutendo amichevolmente, ma riteniamo, da entrambi i lati, che in questo momento sia meglio fare due proposte". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento in città, chiarisce che alle prossime elezioni amministrative centrosinistra e M5s correranno ciascuno con un proprio candidato. "Credo -dice Sala- che si sia d'accordo, da una parte e dall'altra, di portare ognuno la propria proposta di città, che è comunque una proposta non in continuità perché la pandemia ci ha portato a dover cambiare le nostre proposte". Dopodiché, aggiunge, "io sono stato tra i primi a dire che era giusto a livello di governo stare con i Cinquestelle". Poi, conclude, "alla fine le realtà locali sono a sé stanti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021), 8 mag.(Adnkronos) - Con i Cinquestelle "stiamo discutendo amichevolmente, ma riteniamo, da entrambi i lati, che in questo momento sia meglio fare due proposte". Così il sindaco di, Giuseppe, a margine di un evento in città, chiarisce che alle prossime elezioni amministrative centrosinistra e M5s correranno ciascuno con un. "Credo -dice- che si sia d'accordo, da una parte e dall'altra, di portarela propria proposta di città, che è comunque una proposta non in continuità perché la pandemia ci ha portato a dover cambiare le nostre proposte". Dopodiché, aggiunge, "io sono stato tra i primi a dire che era giusto a livello di governo stare con i Cinquestelle". Poi, conclude, "alla fine le realtà locali sono a sé stanti e ...

