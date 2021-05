Masters 1000 Madrid 2021: un perfetto Matteo Berrettini supera Casper Ruud e vola in finale (Di sabato 8 maggio 2021) Semplicemente perfetto! In una delle sue migliori versioni di sempre, Matteo Berrettini conquista la finale del Masters 1000 di Madrid, superando con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud, numero 22 della classifica mondiale con un duplice 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Si tratta della prima finale della carriera in un 1000 per il tennista romano, che diventa anche il nuovo numero otto del ranking ATP. Una partita eccezionale quella di Berrettini, che ha dominato con il dritto il norvegese e soprattutto ha tenuto un rendimento straordinario con il servizio. Matteo ha vinto il 91% dei punti quando ha servito la prima, non concedendo palle ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Semplicemente! In una delle sue migliori versioni di sempre,conquista ladeldindo con un doppio 6-4 il norvegese, numero 22 della classifica mondiale con un duplice 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Si tratta della primadella carriera in unper il tennista romano, che diventa anche il nuovo numero otto del ranking ATP. Una partita eccezionale quella di, che ha dominato con il dritto il norvegese e soprattutto ha tenuto un rendimento straordinario con il servizio.ha vinto il 91% dei punti quando ha servito la prima, non concedendo palle ...

Advertising

Coninews : SIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sulla terra rossa di Madrid @MattBerrettini supera in due set (6-4 6-4) Casper Ruud e conquis… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE MATTEO ?????? Piegato Ruud in un'ora e venti minuti (6-4 6-4) e conquista la prima, meritata, final… - ItaliaTeam_it : Matteo in semifinale! ?? Al Masters 1000 di Madrid Matteo Berrettini batte 5-7 6-3 6-0 Cristian Garin! RT e forza… - snapmiki : RT @federtennis: FANTASTICO Matteo! ?? @MattBerrettini batte Garin in rimonta e centra le semifinali del Masters 1000 di Madrid! ?? #stayFI… - SerenaPitotti : RT @GeorgeSpalluto: 2^ finale stagionale in un Masters 1000 per l’Italia, dopo quella di Sinner a Miami. Per una nazione che in 31 anni (da… -