Londra, italiani fermati come immigrati illegali (Di sabato 8 maggio 2021) italiani fermati come immigrati illegali a Londra. I nostri connazionali sono stati trasferiti nei centri di accoglienza. Londra (GRAN BRETAGNA) – italiani fermati come immigrati illegali a Londra. Per la prima volta da quando è stata approvata la Brexit le autorità locali sono stati costrette ad applicare la normativa che prevede lo stop per tutte le persone che provano ad introdursi in Gran Bretagna per lavorare senza visto. come riportato dal Corriere della Sera, i trenta cittadini europei fermati sono stati trasferiti per diversi giorni nei centri di smistamento. Una detenzione che per molti si è prolungata per le norme ...

