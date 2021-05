Laurel Hubbard sarà la prima atleta trans alle Olimpiadi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laurel Hubbard

Fino a otto anni fa era un uomo , si chiamava Gavin . Poi ha cambiato identità, divenendo donna, e ora è pronta a riscrivere la storia ., 43 anni, sollevatrice di pesi neozelandese , a luglio in Giappone diventerà la prima atleta transgender in gara in un'Olimpiade . Il pass per Tokyo non è ancora ufficiale, ma lo sarà ...La qualificazione della sollevatricea Tokyo è quasi certa e sta creando molte divisioni su un tema ancora ...Manca poco all'ufficialità ma come sembra molto probabile Laurel Hubbard sarà la prima atleta transgender a parteciapre ai Gicohi Olimpici ..."Dieci anni fa il mondo non era pronto per un'atleta come me e forse non lo è nemmeno ora", così, in un'intervista del 2017, Laurel Hubbard commentava la sua carriera come atleta transgender di sollev ...