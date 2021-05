La cautela di Draghi sulla liberalizzazione dei brevetti: "Non garantisce la produzione di vaccini" (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - "Ci sono milioni di persone che stanno morendo, ci sono le grandi case farmaceutiche che hanno avuto delle sovvenzioni governative imponenti, ci si aspetta qualcosa in cambio da queste case farmaceutiche". Mario Draghi, parla del tema dei brevetti dei vaccini e della proposta del presidente americano Biden. "Il fatto di liberalizzare i brevetti non garantisce la produzione di vaccini". "È una produzione molto complessa, deve essere sicura" aggiunge il premier, " Prima di arrivare alla liberalizzazione dei vaccini bisognerebbe smuovere il blocco delle esportazioni. Il 50% della produzione dell'Unione europea è andata a Paesi che hanno un blocco della esportazione. Bisogna accelerare la ... Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - "Ci sono milioni di persone che stanno morendo, ci sono le grandi case farmaceutiche che hanno avuto delle sovvenzioni governative imponenti, ci si aspetta qualcosa in cambio da queste case farmaceutiche". Mario, parla del tema deideie della proposta del presidente americano Biden. "Il fatto di liberalizzare inonladi". "È unamolto complessa, deve essere sicura" aggiunge il premier, " Prima di arrivare alladeibisognerebbe smuovere il blocco delle esportazioni. Il 50% delladell'Unione europea è andata a Paesi che hanno un blocco della esportazione. Bisogna accelerare la ...

