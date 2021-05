Iva Zanicchi mano: come sta oggi dopo la puntura di una vespa (Di sabato 8 maggio 2021) News Un problema di salute che ha costretto la cantante e opinionista a lasciare in diretta lo studio dell’Isola dei Famosi Pubblicato su 8 Maggio 2021 Iva Zanicchi è tornata sui social network dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi. La cantante, conduttrice e opinionista è stata costretta a lasciare lo studio del programma di Canale 5 per correre al pronto soccorso. E successo durante la quindicesima puntata del reality show, andata in onda venerdì 7 maggio 2021. L’Aquila di Ligonchio è stata punta da una vespa. Inevitabilmente la mano si è gonfiata e Iva, assai preoccupata, ha preferito lasciare lo show di Ilary Blasi per un consulto medico. dopo la visita al pronto soccorso Iva Zanicchi è riapparsa su Instagram, dove ha condiviso una foto della sua ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) News Un problema di salute che ha costretto la cantante e opinionista a lasciare in diretta lo studio dell’Isola dei Famosi Pubblicato su 8 Maggio 2021 Ivaè tornata sui social networkaver abbandonato l’Isola dei Famosi. La cantante, conduttrice e opinionista è stata costretta a lasciare lo studio del programma di Canale 5 per correre al pronto soccorso. E successo durante la quindicesima puntata del reality show, andata in onda venerdì 7 maggio 2021. L’Aquila di Ligonchio è stata punta da una. Inevitabilmente lasi è gonfiata e Iva, assai preoccupata, ha preferito lasciare lo show di Ilary Blasi per un consulto medico.la visita al pronto soccorso Ivaè riapparsa su Instagram, dove ha condiviso una foto della sua ...

Advertising

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Scusate cosa è successo a Iva Zanicchi guardavo Conti #isola - Gracy07129915 : @Parpiglia @iva_zanicchi Tommy ieri sera è stato meraviglioso ti voglio bene nonna Gracy ?? - stravozt : Ma in tutto ciò Iva Zanicchi come sta? #isola - Gracy07129915 : @Parpiglia @iva_zanicchi Ciao Iva torna prestissimo ?? - infoitcultura : Iva Zanicchi: ecco come sta dopo il malore in studio | La foto preoccupa i fan -