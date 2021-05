Iva Zanicchi, la corsa per andare al pronto soccorso: le sue condizioni (Di sabato 8 maggio 2021) L’opinionista dell’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi, ha dovuto lasciare improvvisamente lo studio del reality: andiamo a vedere cosa è successo. Il pubblico dell’Isola dei Famosi si è preoccupato per le condizioni di Iva Zanicchi. La famosa opinionista non ha mai abbandonato il sorriso eppure improvvisamente ha lasciato lo studio Mediaset. Infatti durante la diretta, la Zanicchi è stata punta da una vespa e costretta a dirigersi al pronto soccorso. Un addio improvviso, proprio mentre l’ex cantante commentava ciò che stava succedendo all’Isola di Palapa. Infatti Ilary Blasi si è trovata improvvisamente in compagnia solamente di Tommaso Zorzi, Paul Gascoigne e Beppe Braida. Questi ultimi due erano all’esordio in diretta. Andiamo quindi a vedere cosa è successo ... Leggi su howtodofor (Di sabato 8 maggio 2021) L’opinionista dell’Isola dei Famosi, Iva, ha dovuto lasciare improvvisamente lo studio del reality: andiamo a vedere cosa è successo. Il pubblico dell’Isola dei Famosi si è preoccupato per ledi Iva. La famosa opinionista non ha mai abbandonato il sorriso eppure improvvisamente ha lasciato lo studio Mediaset. Infatti durante la diretta, laè stata punta da una vespa e costretta a dirigersi al. Un addio improvviso, proprio mentre l’ex cantante commentava ciò che stava succedendo all’Isola di Palapa. Infatti Ilary Blasi si è trovata improvvisamente in compagnia solamente di Tommaso Zorzi, Paul Gascoigne e Beppe Braida. Questi ultimi due erano all’esordio in diretta. Andiamo quindi a vedere cosa è successo ...

